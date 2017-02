Mercati europei positivi. Effetto Yellen

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, galvanizzati dalle parole del Presidente della Federal Reserve, Janet Yellen . Nella sua audizione al Congresso, il governatore ha fatto intendere che il prossimo rialzo dei tassi potrebbe avvenire già nella riunione del prossimo mese.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,057. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.224,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,39%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 185 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,23%.avanza dello 0,43%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,34%. Bilancio positivo anche per, che vanta un progresso dello 0,21%., con ilche sale dello 0,56% a 19.296 punti.(+1,57%),(+1,18%) e(+0,75%) in buona luce sul listino milanese.Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 2,50%, con il mercato che guarda con favore la possibile unione Peugeot-GM Tra le banche, ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,50%. Bene inoltreche avanza dell'1,47%. Stessa intonazione per il titolo, +1,41%.Tra gli altri finanziari, da seguire(+0,73%) nel giorno del CdA chiamato a discutere del taglio dei costi e della gestione del 3% detenuto in(+1,84%).Tra i(+8,67%): driver del rialzo sono le parole dell'AD che non ha escluso aggregazioni con altri scali. Corre(+2,43%) che ha annunciato l' entrata nel mercato thailandese con Aprilia e Moto Guzzi