Piaggio entra nel mercato thailandese con Aprilia e Moto Guzzi

Piaggio

(Teleborsa) - Il Gruppoattacca il mercato thailandese delle moto premium con i brand Aprilia e Moto Guzzi, e lo fa inaugurando Motoplex Bangkok, il più grande flagship store del Sud-Est Asiatico e uno dei principali Motoplex al mondo, che offre in un unico spazio una vasta offerta.Motoplex Bangkok nasce nella capitale thailandese all’A-Square, al 26 di Sukhumvit, e si sviluppa su un’area di quasi 1.000 metri quadrati suddivisi tra area espositiva (comprensiva di area lounge e bar) ed officina.Lanciati sul mercato poco più due anni fa, il Gruppo ha già superato l’importante traguardo di 200 Motoplex aperti nel mondo in Europa, nelle Americhe, in Oceania, in Asia e nel sub-continente indiano, che si affiancano alla rete distributiva tradizionale. Tra le principali città in cui sono stati aperti Motoplex si annoverano New York, Tokio, Milano, Pune, Madrid, Londra, Vienna, Lisbona, Stoccarda, Sydney, Taipei, Jakarta e Bali."Il mercato asiatico è in forte espansione ecome i Motoplex, incrementando la nostra presenza nel continente asiatico", ha commentato, intervenendo all’evento di inaugurazione. "Grazie al Motoplex di Bangkok abbiamo ampliato la nostra offerta nel mercato thailandese introducendo il business delle moto con i brand Aprilia e Moto Guzzi, che si affiancano così al segmento già consolidato degli scooter Vespa e Piaggio".