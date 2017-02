Regno Unito, calano le richieste di sussidio alla disoccupazione

(Teleborsa) -, il numero dei senza lavoro che hanno chiesto un sussidio di disoccupazione è sceso in Gran Bretagna di 42.400 unità molto più del mese precedente. A dicembre, infatti, le domande di sussidio erano scese di 20.500 unità (dato rivisto da -10.000 unità).Il dato pubblicato dall'(ONS) è migliore delle attese degli analisti che stimavano un incremento di 800 unità.Ilè rimasto stabile al 4,8% nel trimestre come atteso dal consensus. Si tratta del livello più basso da luglio-settembre 2005.Nei tre mesi a dicembre, il totale deiresta a 1,60 mln di unità (+97 mila rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno).Nello stesso periodo, il numero degliè sostanzialmente stabile a 31,8 mln di unità: 37 mila in più rispetto al trimestre precedente e 302 mila unità in aumento su anno.Infine, il tasso di crescita dei(esclusi i bonus) ha mostrato una variazione positiva del 2,6% in frenata rispetto al 2,7% del trimestre precedente. Stessa variazione, +2,6% includendo i bonus.