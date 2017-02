Tonica Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Sanitario

Beni di consumo primario

Finanziario

Procter & Gamble

Pfizer

Cisco Systems

JP Morgan

Merck & Co

Analog Devices

Mylan

Gilead Sciences

Celgene

Incyte

Verisk Analytics

CSX

Dollar Tree

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,52%, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,50%, portandosi a 2.349,25 punti. In frazionale progresso il(+0,59%), come l'S&P 100 (0,5%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,17%),(+0,82%) e(+0,74%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,70%),(+2,26%),(+1,58%) e(+1,14%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,76%.Tra i(+4,83%),(+4,15%),(+3,33%) e(+2,95%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,93%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,55%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,37%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,33%.