Yahoo! più vicina a un accordo con Veriuzon, titolo vola al Nasdaq

Yahoo!

Verizon

(Teleborsa) -, che sta tentando di acquistare gli asset internet del gruppo (Yahoo! Sport, Notizie, Finanza ed il motore di ricerca), ma le trattative si erano impantanate per un disaccordo sul prezzo , che non teneva conti della vicenda degliSecondo fonti vicine ai due gruppi, le due società sarebbero vicinissime ad un deal, che prevedepattuito per l'acquisizione la scorsa estate. Poi, Yahoo! aveva ammesso di aver subito più di un cyber-attacco negli ultimi anni, per un totale di 500 milioni di account violati, spingendo Verizon a prender tempo per valutare l'impatto degli attacchi.Stando alle voci, oltre alla riduzione del prezzo,Il titolo Yahoo poggi segna al Nasdaq un forte rialzo dell'1,18%, mentre Verizon cede lo 0,67%