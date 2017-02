A gennaio aumenta il consumo di energia - Report Terna

(Teleborsa) - Nel mese di gennaio 2017 laè stata di 27,9 miliardi di kWh, un valore inrispetto allo stesso mese dell’anno precedente. E' quanto ha rilevato Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale.A livello territoriale, la variazione tendenziale di gennaio 2017 risulta ovunque positiva: +4,5% al, +4,7% ale +5,7% alPer quanto riguarda la potenza alla punta, nel mese di gennaio 2017 è stato raggiunto il picco di 54.512 MW alle ore 11.00 di mercoledì 11, con un incremento del 2,8% rispetto alla punta di gennaio 2016.In termini congiunturali, il valore destagionalizzato della domanda elettrica di gennaio 2017 ha fatto registrare una variazione positiva dell’1,9% rispetto al mese precedente.Nel mese di gennaio 2017 la domanda di energia elettrica è stata soddisfatta per il 95,4% con produzione nazionale e per la quota restante (4,6%) dal saldo dell’energia scambiata con l’estero. In dettaglio, la produzione nazionale netta (26,8 miliardi di kWh) è cresciuta del 17,7% rispetto a gennaio 2016. In aumento le fonti di produzione(+22,5%),(+21,1%) e(+7%); in calo le fonti di produzione(-0,8%) ed(-7,4%).