Borse europee in frazionale ribasso

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

STMicroelectronics

UnipolSai

Recordati

Italgas

BPER

Unicredit

Prysmian

Banco BPM

FCA

Fincantieri

El.En

Reply

IMA

Aeroporto di Bologna

Biesse

Mondadori

(Teleborsa) -, con perdite che si aggirano attorno al mezzo punto percentuale.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,37%. L'è sostanzialmente stabile su 1.237,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,58%.Lieve calo dello, che scende a 187 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,24%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,31%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,49%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,49%.di Piazza Affari, sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,29%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,75%. Sostanzialmente tonica, che registra una plusvalenza dello 0,67%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,64%. I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -2,95%. Lettera su, che registra un importante calo del 2,79%. Affonda, con un ribasso del 2,31%. Crolla, con una flessione del 2,05%. Ferma ai box-0,09%, nonostante i dati positivi sulle immatricolazioni UE Tra i(+4,03%) grazie alla commessa per la Norwegian Cruise Line (+3,90%),(+1,55%) e(+1,49%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene un -9,70%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,10%.in luce+2,77% grazie alla mossa di Fininvest