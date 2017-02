Corte dei Conti lancia l'allarme sui conti dell'INPS: "Per la prima volta patrimonio negativo"

(Teleborsa) - I conti 2015 dell'vanno in retromarcia. Nel 2016, per la prima volta, le perdite andranno ad intaccare quasi due miliardi di patrimonio dell'Istituto."Per effetto di un peggioramento dei risultati previsionali assestati del 2016 (con un risultato economico negativo che si attesta su 7,65 miliardi) il patrimonio netto, passa per la prima volta dall'istituzione dell'ente, in territorio negativo per 1,73 miliardi". E' quanto ha sottolineato lache ha a riferito al Parlamento sulla gestione finanziaria dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) per l'esercizio 2015.La Magistratura contabile aggiunge che "l'si è chiuso con uni. Di conseguenza,, con un decremento sul 2014 di 12,54 miliardi"Il presidente dell'I: "Non c'è alcun allarme nello scenario decritto dallacon la determinazione sull'esercizio 2015 dell'istituto. Anche perché il disavanzo deriva unicamente da ritardi nei trasferimenti dello Stato che vengono anticipati dall'e poi ripianati di nuovo dallo Stato. E' già successo altre volte", precisa. In ogni caso, "le prestazioni sono garantite dallo Stato", assicura il numero uno dell'Anche il Ministro del Lavoro,, non ha dubbi: "il sistema è sostenibile", e quindi non è previsto alcun intervento del Governo a supporto dell'ente previdenziale.