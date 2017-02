Generali riflessiva dopo il CdA di ieri

Leone di Trieste

Intesa SanPaolo

(Teleborsa) - Frazionale ribasso per il, -0,20%, all'indomani del Consiglio di Amministrazione che sembra non aver preso nessuna decisione sul dossier. Durante le quattro ore di riunione, infatti, sembra non si sia parlato di altre eventuali contromosse difensive , dopo la ristrutturazione dell'operazione di prestito titoli sul 3% di Intesa messa in atto a fine gennaio.

La tendenza di breve di Generali Assicurazioni è in rafforzamento con area di resistenza vista a 14,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,63. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 14,97.

