Mondadori in gran spolvero grazie a Fininvest

(Teleborsa) - Ottima performance per il, che scambia in rialzo del 2,77% dopo che ieriLa decisione di Fininvest "è legata al positivo andamento del gruppo Mondadori e al forte convincimento nelle sue prospettive di sviluppo, valutazioni che trovano supporto anche nella sempre maggiore visibilità riconosciuta dal mercato borsistico al titolo Mondadori sia in termini di scambi che di valorizzazione, in particolare a partire dall'ingresso nel segmento Star avvenuto nei primi giorni di dicembre".

Allo stato attuale lo scenario di breve di Mondadori rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,627 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,547. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,707.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)