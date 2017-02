Poste Italiane, Ministro Calenda favorevole a privatizzazione altra quota

Poste Italiane

Poste Italiane

(Teleborsa) - Giornata incolore per, che tratta con una modesta performance di +0,17%. Il Ministro dello sviluppodi una nuova tranche dell'azienda, ma ha sottolineato che"Sono assolutamente favorevole alla privatizzazione, ma non dell'intera quota", ha detto il ministro, ricordando che le privatizzazioni sono importanti per ridurre il debito.Tornando alla performance borsistica, nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 5,967 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 6,027. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 5,928.