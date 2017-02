Trump a Netanyahu: Israele e Palestina? Uno o due stati fa lo stesso"

(Teleborsa) - "Uno o due Stati, fa lo stesso. Come preferiscono Israele e Palestina. Mi va benissimo l'una o l'altra scelta". E' quanto ha affermato presidente statunitense , durante la conferenza stampaal termine dell'incontro con il primo Premier israeliano,Il Presidente USA assicura la pace arriverà "ve lo prometto, mi piacerebbe una soluzione a due Stati o a uno Stato". Una posizione quella diben diversa dai suoi predecessori che finora avevano puntato alla soluzione dei due Stati come l'unica strada da percorrere.Non si è fatta attendere la reazione dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina () che ha bollato il cambio di posizione dellacome "irresponsabile". La soluzione dei due Stati, ritenuta dal presidentenon più indispensabile per la risoluzione del conflitto israelo-palestinese, "non ha senso", ha tuonato l'