Wall Street in stand-by mentre la Fed affila le armi

(Teleborsa) - Prosegue all'insegna della prudenza la borsa di Wall Street mentre l'attenzione degli investitori resta concentrata sulla linea più aggressiva che vuole intraprendere la Federal Reserve , in materia di tassi di interesse.Sul fronte macro, l' indice Fed di Philadelphia è accelerato inaspettatamente mentre i sussidi di disoccupazione sono cresciuti meno del previsto.Tra gli indici statunitensi, ilcontinua sui valori della vigilia a 20.586,58 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.349,25 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,2%), come l'S&P 100 (-0,2%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,08%),(-0,56%) e(-0,54%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones, troviamo(+2,77%) grazie alla trimestrale migliore delle attese. Bene anche(+2,01%),(+0,61%) e(+0,61%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, -1,49% e, che scende dell'1,06%.Tra idel Nasdaq 100,(+15,00%),(+14,13%), e(+12,05%) quest'ultima grazie ai ricavi migliori delle previsioni.