Wall Street resta al palo

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 20.619,77 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità lo, che chiude la giornata a 2.347,22 punti. Sulla parità il(-0,03%), come l'S&P 100 (0,0%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,95%) e(+0,46%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,37%) e(-0,44%).Altra i(+2,38%),(+1,88%),(+1,00%) e(+0,95%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,70%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,05%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un calo dello 0,78%.Piccola perdita per, che chiude con un -0,6%.Altra i, si posizionano(+16,81%),(+16,15%),(+14,08%) e(+2,58%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -10,97%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,78%.In caduta libera, che affonda del 4,19%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,86 punti percentuali.