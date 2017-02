BB Biotech, chiude l'esercizio 2016 in rosso e con NAV negativo

BB Biotech

(Teleborsa) -ha presentato il rapporto annuale per, che chiude con in terreno(+0,3% in franchi svizzeri e +1,9% in euro).Tuttavia, il(-19.1% in CHF, -17.6% in EUR e -20.6% in USD), riuscendo comunque in una certa misura a fare meglio rispetto al Nasdaq Biotech Index. L’andamento del corso azionario è stato influenzato in misura determinante dalla chiusura del gap di sconto rispetto al NAV.Il 2016 - sottolinea il gruppo - è stato un. dunque, le cifre consolidate e sottoposte ad audit per l’intero esercizio 2016 evidenziano una, a fronte di un’eccedenza annuale di 653 milioni nell'anno precedente.BB Biotech cnferma il pagamento di un dividendo ordinario di 2,75 franchi svizzeri per azione, pari come nell’esercizio precedente a un rendimento del 5% sul corso medio ponderato per i volumi dell’azione nel mese di dicembre 2016. Viene così riconfermata e portata avanti la politica in materia di remunerazione introdotta nel 2013.