BE rileva il controllo della società di consulenza spagnola Paystrat

(Teleborsa) - La societàquotata nel segmento Star di Borsa Italiana, ha annunciato, una società spagnola di, specializzata in strategie sui pagamenti, digital wallet e market intelligence.Il prezzo di acquisto è stato stabilito in. , ma l'accordo prevede anchein due fasi successive: il 20% entro il 2021 ed il 10% entro il 2025. IL deal non è soggetto ad alcuna clausola sospensiva.Paystrat, guidata da Louis Oliveira, fornisce servizi di "advisory" agli operatori dell'industria dei pagamenti, su temi quali strategie di segmentazione, mobile payments, portafogli digitali, customer experience, ottimizzazione delle performance, loyalty e benchmark di mercato. Vanta anche una partnership di lungo periodo con Mastercard Advisors. Nel 2016 Paystrat ha registrato ricavi per 600 mila euro e margine operativo (EBIT) di 60 mila euro.