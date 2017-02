Borse europee caute. Milano in rosso

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Media

Assicurativo

Chimico

Petrolifero

Costruzioni

Mediaset

Unicredit

Poste Italiane

UnipolSai

BPER

UBI Banca

Saipem

ENI

CIR

Aeroporto di Bologna

Banca Ifis

Cementir

Anima Holding

Credito Valtellinese

Astaldi

Diasorin

(Teleborsa) -, in un contesto europeo cauto, nella giornata dedicata alleSeduta in frazionale ribasso per l', che lascia sul parterre lo 0,46%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.238,2 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 53,05 dollari per barile.Torna a salire lo, attestandosi a 188 punti base, con un aumento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,17%.resta vicino alla paritàregistra un moderato aumento dello 0,30% mentresegna una flessione dello 0,65%.In lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 20.836 punti. Poco sotto i livelli precedenti il(-0,4%); guadagni frazionali per il(+0,25%).A Piazza Affari risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,77 miliardi di euro, con un incremento di ben 473,2 milioni di euro, pari al 20,61% rispetto ai precedenti 2,3 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,72 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,8 miliardi di azioni.A fronte dei 217 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 77 azioni. In lettera invece 129 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 11 stocks.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,04%) e(+0,42%). Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-2,40%),(-1,91%) e(-1,24%).Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+2,33%) su voci di un accordo per la vendita di Premium a Sky Ottima performance per, che registra un progresso del 2,14% nel'ultimo giorno di trattazione in borsa dei diritti Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,75%.Composta, che cresce di un modesto +0,6%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta con un -3,10%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,05%.Calo deciso per, che segna un -1,99%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,94%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,87%),(+5,07%),(+2,94%) e(+2,02%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso con un -4,42%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,39%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,46%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,81%.