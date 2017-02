Garanzia Giovani, oltre 1,2 milioni le registrazioni

(Teleborsa) - Prosegue la crescita del numero dei giovani presi in carico e di quello dei giovani ai quali è stata offerta un'opportunità concreta tra quelle previste daAl 16 febbraio,, 5.439 in più rispetto alla settimana scorsa, con un incremento del 51,4% rispetto al 31 dicembre 2015, data che segna la conclusione della "fase 1" del programma; tra questi, sono 452.875 quelli cui è stata proposta almeno una misura del programma, 2.013 in più rispetto alla settimana scorsa, con un incremento, rispetto al 31 dicembre 2015, del 78,1%.: al 9 febbraio, gli utenti complessivamente registrati sono 1.279.826, 6.112 in più rispetto a tre settimane fa, con un incremento del 40% rispetto al 31 dicembre 2015. I giovani registrati al netto delle cancellazioni: oggi sono 1.098.329.Il Report contiene anche un focus sul successo di "Crescere in Digitale", progetto promosso dal Ministero del Lavoro insieme con Google ed Unioncamere, che offre agli iscritti al programma Garanzia Giovani l'opportunità di approfondire le proprie conoscenze digitali attraverso 50 ore di training online: a 71 settimane dal lancio sono 83.559 i giovani iscritti attraverso la piattaforma www.crescereindigitale.it; di questi 47.820 hanno completato il primo modulo e 8.006 hanno completato tutto il corso. Le imprese che hanno aderito al progetto sono 4.545, disponibili ad accogliere 6.488 tirocinanti. Da sottolineare che le imprese che decideranno di assumere il giovane al termine del tirocinio potranno beneficiare di incentivi fino a 12.000 Euro.