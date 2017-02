General Motors in retromarcia a Wall Street

General Motors

(Teleborsa) -si muove al ribasso a. Le azioni del gigante automobilistico cedono l'1,03%. Non sono servite le rassicurazioni del CEO,sul fatto che la controllata tedesca Opel resterà una società indipendente a prescindere da qualsiasi operazione con. Lo riporta il mensile Manager Magazin che cita fonti vicine alla vicenda.Vale la pena di ricordare che il gruppo francese ha avviato trattative con General Motors per una possibile fusione con Opel L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 37,56 dollari USA e primo supporto individuato a 36,07. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 39,05.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)