Il Gruppo Ferrovie di Stato è tra le aziende più desiderate da chi cerca lavoro

(Teleborsa) - Ilconquista per il terzo anno consecutivo il, la classifica delle aziende più desiderate dai giovani laureati., survey di Cesop HR Consulting Company, ha infatti riconfermato a FS Italiane il gradino più alto del podio nel ranking delle. Il campione statistico è composto dacon età media 26 anni, rappresentativi della popolazione nazionale per sesso, area geografica e tipologia di laurea, che hanno valutato un panel di 100 aziende nazionali e multinazionali.Il primo posto era stato già assegnato a FS Italiane nel 2016 e nel 2015. Il risultato, conseguito non solo a livello globale ma anche nella categoria delle aziende di area tecnico-scientifica, è la conferma deldi cui il Gruppo è stato protagonista negli ultimi anni, e che l’ha portato a superare importanti aziende nazionali e internazionali da sempre molto apprezzate dai giovani, come Google e, classificatesi al secondo e al terzo posto.sottolinea l'Ad, , che preannuncia per i prossimi mesi anche un forte ricambio generazionale, che prevedeseocndo il piano di turnaround previsto dal Piano industriale 2017-2026.