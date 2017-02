OPA Mediacontech, adesioni pari allo 0,1469%

Mediacontech

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto totalitaria ( OPA ) lanciata da Europa Investimenti Special Situations sulle azioniche termina oggi 17 febbraio, risulta che solo nella giornata odierna sono state presentate adesioni per 335 azioni.Complessivamente le adesioni sono state in tutto 5.720, pari allo 0,1469% dei titoli oggetto di offerta.L’operazione è partita il 30 gennaio 2017 ed è terminata oggi 17 febbraio 2017.Borsa Italiana ha ricordato che le azioni ordinarie di Mediacontech acquistate sul mercato nei giorni 16 e 17 febbraio 2017 non potranno essere portate in adesione all'offerta.