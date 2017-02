Petrolio, prezzi in risalita. Attesi nuovi tagli dall'OPEC

Light Crude

Brent

(Teleborsa) - I prezzi del petrolio continuano a registrare moderati guadagni sulle aspettative di ulteriori tagli alla produzione da parte dell'OPEC.Stamattina, il future sul, greggio americano, segna un incremento dello 0,09% a 53,41 dollari, mentre ilsegna all'IPE di Londra un progresso dello 0,14% a 56,08 dollari al barile.Il bollettino mensile dell'OPEC , pubblicato nei giorni scorsi, ha segnalato a gennaio una riduzione della produzione di 890 mila barili al giorno, attestando la quota complessiva a 32,14 milioni di barili al giorno (MBG). Un taglio in linea con la strategia delineata all' ultimo meeting di fine novembre , che trova il consenso di alcuni membri non OPEC, ma non degli Stati Uniti.Il cartello dei principali Paesi produttori, potrebbe estendere l'accordo, raggiunto lo scorso anno, per ridurre l'output con i paesi non OPEC o, anche,, rispetto a luglio, se persiste un eccesso di offerta.