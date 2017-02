Piazza Affari apre incerta. Oggi giornata di scadenze tecniche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che sono impostati alla, dopo la chiusura debole di Wall Street e le perdite registrate dalle borse asiatiche A turbare gli scambi in borsa contribuiscono anche le, che danno luogo a qualche realizzo e/o riposizionamento.L'continua gli scambi a 1,067 Euro / Dollaro USA, con un aumento dello 0,71%. Lieve calo dello, che scende a 179 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,15%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni (-0,02%), incolore, che segna un -0,08%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,18%. Piazza Affari apre la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03% sulTra idi Milano, si distinguono(+2,33%), sulle speculazioni che parlano della vendita di Premium a Sky.IN rosso anche la catena(+1,70%) ed(+1,50%).Fra i peggiori, che cede lo 0,84%.Giornata fiacca per, con un calo dello 0,81%.dopo i nuovi record storici toccati negli ultimi giorni da, che parte con un -0,72%, e da, che cede lo 0,56%.del FTSE MidCap,(+3,18%) e(+2,03%), in scia al risiko sugli aeroporto.