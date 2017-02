Piazza Affari è la peggiore in Europa a metà giornata. Pesano i bancari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che confermato tutte segni meno, dopo una partenza tentennante. Giornata dedicata alle, anche a fronte dei pochissimi dati macro in agenda . La performance è dettata dai bancari oggetto di realizzi.L'è sostanzialmente stabile su 1,065. Torna a salire lo, attestandosi a 186 punti base, con un aumento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,17%.fiacca, che mostra un decremento dello 0,41%, si mantiene tonica, che registra una plusvalenza dello 0,27%, vendite su, che registra un ribasso dello 0,93%., in flessione dell'1,23% suldi Piazza Affari, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,50%, su voci di un accordo per la vendita di Premium a Sky Guadagno moderato per, che avanza dello 0,62%.Le più forti vendite si registrano sui bancari, in particolare, che prosegue le contrattazioni a -4,69%. Male anche, che registra un importante calo del 2,88% edel 2,84%. Da segnalare Unicredit (-1,11%) dato che oggi scade il termine per la trattazione in borsa dei diritti sull'aumento di capitale Tonfo di, che mostra una caduta del 2,99%.Fra le società a media capitalizzazione si segnala, che arretra di oltre il 5%, in seguito ad un downgrade