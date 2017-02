Saras

(Teleborsa) - Dopo l’uscita di Rosneft JV Projects S.A. dal capitale sociale diSpA,ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di Saras SpA, con effetto immediato.Shishkin non era amministratore indipendente né esecutivo e, per quanto a conoscenza della Società, non detiene alcuna partecipazione in Saras SpA.