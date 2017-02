Stefanel trova il consenso delle banche al salvataggio, titolo spicca il volo

Stefanel

(Teleborsa) -, che brilla in Borsa e passa di mano in rialzo del 6,86%, dopo esser stata anche sospesa al rialzo, sulleSecondo il quotidiano IL Messaggero, la compagnia tessile trevigiana in crisi finanziaria sarebbeI creditori bancari avrebbero già dato l'OK ad un piano che prevede ildall'azionista di riferimento, che ha il 56,5% del capitale, a, affiancata dall'investitore inglese Attestor.

Tornando alla performance borsistica, il quadro tecnico è in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,1316 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,1352. Il peggioramento di Stefanel è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,1292.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)