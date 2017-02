Unicredit, oggi è l'ultimo giorno dei diritti sull'aumento di capitale

Unicredit

(Teleborsa) -, che oggi trattano per l'ultimo giorno in Borsa. La banca di Pazza Gae Aulenti siu avvia così a chiudere il maxi aumento di capitale, da 13 miliardi , che è partito lo scorso 6 febbraio eIntanto,, vale a dire la possibilità di vendere o acquistare tali diritti sul mercato regolamentato MTA. Ilapre oggi in calo del 2,73% a 11,04 euro, avviandosi però a: negli ultimi due giorni c'è stata una correzione dopo il rally messo a segno nelle prime giornate di trattazione. Scambi giornalieri piuttosto elevati, pari in media a 22 milioni di titoli.Stesso movimento ha seguito il titolo Unicredit, che oggi segna a Milano un calo dello 0,71%.Va ricordato che l'aumento di capitale prevede la sottoscrizione di, ad unciascuna (di cui 0,01 a titolo di capitale e 8,08 a titolo di sovrapprezzo).L'Istituto recentemente ha anche pubblicato i, che si è chiusomentre i ricavi sono sostanzialmente stabili e si attestano a 18,8 miliardi di euro (-0,3% su base annua).