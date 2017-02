Vegas: "Brexit opportunità per il mercato finanziario italiano"

(Teleborsa) - "La Brexit potrebbe essere un'opportunità per il nostro mercato finanziario". Parola diIl Presidente dilo ha affermato in occasione del Convegno che si è tenuto a Milano: "La Corporate Governance delle società quotate italiane", organizzato dalla Commissione insieme aSecondo"Milano è un luogo ideale per la delocalizzazione di alcune imprese britanniche: quindi bisogna battere questa strada". La ricetta del numero uno di CONSOB per rendere più attrattivo il mercato finanziario è che diventi più "smart"."Non parlo assolutamente di deregulation, però bisogna diminuire la quantità di normazione", ha dettoche ha ricordato che" il duplice scopo delle norme sulla governance è quello di tutelare i risparmiatori da una parte e rendere attrattiva l'impresa quotata per tutti gli investitori dall'altra".