View positiva per Banca Sistema

Banca Sistema

(Teleborsa) - Resiste alle vendite il titolo, pur viaggiando sulla parità, rispetto al -0,97% registrato dall'indice di riferimento FTSE MIB.

L'istituto ha annunciato di voler uscire dal business del credito alle piccole e medie imprese, non escludendo la possibilità di cedere i prestiti attualmente in essere. Le risorse liberate saranno utilizzate per allargare il business dei prestiti con la cessione del quinto, di cui l'istituto dispone già di un portafoglio da 220 milioni di euro, per cui è allo studio una cartolarizzazione da realizzarsi nel momento di mercato più proficuo. Il management considera inoltre di concentrarsi maggiormente sul settore dei crediti tributari, che offre maggiori margini e assorbe relativamente poco capitale.



La scorsa settimana Banca Sistema ha pubblicato i conti dell'esercizio 2016 che si è chiuso con utili e ricavi in crescita così come il dividendo.