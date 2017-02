No di Garante Privacy a controllo indiscriminato email e smartphone dipendenti

(Teleborsa) -. Il Garante della Privacy è dunque chiaro e preciso e non lascia adito a dubbi. L'organismo preposto alla tutela dei dati personali lo ha, infatti, ribadito,Il Garante haLa disciplina di settore in materia di controlli a distanza, inoltre, non consente di effettuare attività idonee a realizzare, anche indirettamente, il controllo massivo, prolungato e indiscriminato dell'attività del lavoratore.La vicenda e la conseguente pronuncia. I controlli dell'Authority hanno così accertato numerose irregolarità, a partire dal fatto che la società non avesse informato in modo chiaro i lavoratori su modalità e finalità di utilizzo degli strumenti elettronici in dotazione, né su quanto riguardasse il trattamento dei dati.mantenendo inoltre attive le caselle di posta elettronica fino a sei mesi dopo la cessazione del contratto, senza tuttavia che gli ex dipendenti disponessero della possibilità di consultarle. Ovviamente i mittenti non erano informati che il destinatario non fosse più in grado di leggere quanto a lui comunicato e, cosa ben più grave, che i contenuti fossero "visionari" da altri soggetti.potendo copiarle, cancellarle e addirittura trasmetterle a terzi. In conseguenza di tutto ciò, ilper l'eventuale applicazione di sanzioni amministrative.