Renzi "tira dritto" e si dimette da Segretario Pd: indetto il Congresso. Scissione vicina

All'hotel Parco dei Principi di Roma è andata in scena la "prima fase" della resa dei conti. Presenti tutti i Ministri, Premier Gentiloni naturalmente compreso. Ore cruciali per il futuro del Pd, ma tutto, di fatto, è rimandato a martedì 21 febbraio.





, infatti,non è affatto intenzionato a fare concessioni ai dissidenti che nella giornata di ieri avevano "dettato" la road map:, e con la minoranza che. Ma nessuno, per il momento, se ne è andato sbattendo la porta.Nessuno ha raccolto l'invito. Poi, erano passate da poco le 13,30, il Presidente del Pd ha dichiarato:E' l'inizio dell'iter congressuale.Poi,, mentre Emiliano veste i panni del pompiere e tenta in ogni modo di giungere a una mediazione. Impresa molto difficile, per non dire disperata.Soffro anche all'idea di cedere a una richiesta che sembrava strumentale, sembrava forse che qualsiasi cosa uno proponesse non andasse bene". Ma. "Un partito deve scegliere di rispettarsi sempre e praticare il rispetto verso la comunità di militanti e iscritti che senza chiedere niente passano le serate a organizzare le campagne elettorali e le feste dell’Unità e chiedono a noi di rispettarci. In questi mesi il Pd non si è rispettato, ha buttato del tempo, ha bestemmiato il suo tempo, ha perso l’occasione per parlare fuori.E aggiunge: