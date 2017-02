Air India il più recente operatore di Airbus A320neo

Airbus

(Teleborsa) -L'aereo, immatricolao (marche) VT-EXF, è equipaggiato cone può trasportare fino a 162 passeggeri. Il primo volo del nuovo A320neo indiano era avvenuto lo scorso 18 gennaio. Per il, si è trattato della prima consegna della versione rimotorizzata dell'aereo europeo.Il nuovoA320neo. Secondo la stampa locale, Air India è sofferente di un debito di 6,3 miliardi di euro, di cui 2,1 legati all’acquisto di nuovi aerei. Il Consorzio Airbus è molto attivo in India. Per la diffusione dei prodotti aeronautici europei lavora nel Paese una rete di oltre 45 fornitori locali con più di 6.000 professionisti che contribuiscono direttamente e indirettamente a tutti i programmi. L’A320neo appena consegnato si è aggiunto allagià composta da 66 aeromobili Airbus A320 Family, la serie precedente del fortunato bi-reattore per i voli di corto e medio raggio.Due le possibilità di motorizzazione: i clienti possono scegliere, infatti, tra i motori CFM International LEAP-1A e i Pratt & Whitney PW1100G PurePower.