Commissione europea, Juncker verso le dimissioni? Bruxelles smentisce

(Teleborsa) - Delusione e frustrazione stanno davvero convincendo ila dimettersi? E' quanto rivelano alcune indiscrezioni di stampa, ma la notizia del suo abbandono viene subito smentita da un portavoce di Bruxelles.A dar voce ai rumors che circolano da qualche giorno negli ambienti delle Istituzioni europee è stata La Repubblica, che a sua volta cita "autorevoli" fonti europee e parla di(entro marzo).A quanto si dice, Juncker sarebbe scontento della, su cui il presidente della Commissione ha puntato molto, e, sintetizzato in un Libro Bianco. Il piano in questione, che dovrebbe essere pubblicato l'8 marzo, avrebbe fatto storcere la bocca a doversi leader europei,, in vista delle scadenze elettorali nei due paesi membri. Nello stesso tempo, il numero uno dell'UE sarebbeNel frattempo,di Juncker, affermando che, anzi, il Presidented affrontare qualunque crisi (Grexit, Brexit , migrazione) e che èIn realtà, i rumors di dimissioni sono stati alimentati proprio dalle dichiarazioni rese di recente dal numero uno di Bruxelles, che ha parlato dellaAlla scadenza, non prima, fa notare qualcuno dall'Europarlamento parlando du una ipotesi "fuori dalla realtà".I prima linea c'è il finlandese, assieme all'altro vicepresidente, il socialista olandese