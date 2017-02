Consumi, la spesa si fa dal contadino. Coldiretti: "crescita record negli ultimi in 5 anni"

(Teleborsa) -. Secondo l'associazione agricola Coldirett, infatti, il 43% dei consumatori ha acquistato i prodotti nei cosiddetti mercati degli agricoltori, con un, in netta controtendenza rispetto al calo dei consumi alimentari dovuto alla crisi. È quanto emerge dall'indagine Campagna Amica di su dati Ipr marketing, presentata a Roma all'Auditorium Parco della Musica.con una crescita esplosiva nell'ultimo decennio da ricondurre - sottolinea la Coldiretti – all'attenzione per il benessere e per la salute ma anche alla sostenibilità ambientale e alla volontà di difendere e valorizzare l’economia e l’occupazione del proprio territorio"., con una percentuale che è superiore del 23% rispetto ai supermercati e del 15% rispetto al dettaglio tradizionale.I mercati degli agricoltori vengono scelti per trovare prodotti locali del territorio, cosiddetti a, messi in vendita direttamente dall’agricoltore nel rispetto della stagionalità. Gli effetti positivi si fanno sentire anche suglidella frutta e verdura in vendita che dura anche una settimana in più, non dovendo rimanere per tanto tempo in viaggio.