Delrio: sui taxi "serve una regolamentazione". Alitalia: "problemi seri"

(Teleborsa) -. Lo ha dichiarato il ministro dei Trasporti,, a margine della lancio del Polo MERCITALIA di FS . Bisogna "garantire da un lato i diritti dei cittadini e dall'altro anche i diritti di chi ha investito nella propria azienda, che sono i tassisti", ha spiegato il ministro mentre continuano in tutta Italia le proteste dei guidatori delle auto bianche contro un emendamento contenuto nel Milleproroghe "Dobbiamo metterci a sedere per fare una regolamentazione seria finalmente, che tolga provvisorietà all'attuale situazione", ha precisato Delrio" alla vigilia dell'incontro con i rappresentati dei tassisti, ricordando che "c'è una situazione da lungo tempo non regolamentata".Il ministro dei Trasporti ha toccato anche il delicato tema Alitalia , segnalando che quelli dell'ex compagnia di bandiera sono "problemi seri. Non si affrontano a cuor leggero. Preoccupazione c'è, eccome". Oggi il titolare del dicastero sito in Piazzale di Porta Pia a Roma incontrerà i sindacati, nonostante il piano industriale non sia ancora pronto. Prevista la conferma dello sciopero dei lavoratori del vettore aereo, già proclamato per giovedì 23 febbraio Sulla quotazione di Ferrovie dello Stato , invece, Delrio ha dichiarato che è nell'agenda del governo, ma c'è ancora un po' da discutere per i dettagli dell'IPO, che riguarda solo la parte dell'Alta Velocità.