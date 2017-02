Internet & lavoro, nelle telecomunicazioni è boom di imprese giovani

(Teleborsa) -: nel 2016 su 100di telecomunicazioni e servizi di accesso a Internet,. E’ una delle tendenze che emergono dall'analisi delle nuove imprese di under 35 create nel 2016, effettuata da, a conferma della crescente penetrazione della Rete Grazie ai questi nuovi capitani d’azienda,, poco meno di un quinto di tutte quelle esistenti.: le 3.400 imprese giovanili iscritte nel 2016 che si occupano di attività ausiliarie (promotori, agenti e broker assicurativi), rappresentano quasi il 50% delle nuove attività fondate in questo comparto.A trazione giovane sono inoltre il 46% delle neonate attività di(3.756).Lo zoccolo duro dell’imprenditoria giovanile restano però quattro settori tradizionali. Oltre il 60% delle attività giovanili registrate si concentra infatti nel(174 mila imprese), nelle(85 mila), nel(62 mila) e, con sorpresa, considerando la lenta riduzione che sta da tempo conoscendo il settore nel nostro Paese, in: 52 mila le attività giovanili registrate a fine dicembre, quasi 10 mila le iscrizioni nel 2016, oltre un terzo di quelle totali."Innovazione ma anche riscoperta e valorizzazione delle tradizioni del nostro Paese sembrano guidare le scelte d’impresa dei giovani", sottolinea il presidente di Unioncamere,. "Se il digitale è certamente il futuro delle economie avanzate come la nostra, la ricchezza e varietà delle produzioni agricole e agroalimentari sono una peculiarità dell’Italia che i giovani stanno evidentemente riscoprendo. E questo avrà effetti positivi sotto molti punti di vista. Non ultimo, quello della cura e della tutela del territorio".