Leonardo presenta nuovo sistema d'arma anti aereo e anti superficie

Leonardo

(Teleborsa) - La società degli Emiratie MBDA presentano all'e, () il nuovo sistema d'arma "SIHAM3" dedicato alla difesa aerea e di superficie per tutte le tipologie di navi militari.Nato da una cooperazione industriale tra le tre aziende verrà ufficialmente annunciata durante l'IDEX 2017."In particolare -spiega Leonardo- SAKT integrerà il sistema SIHAM3 che si compone di due prodotti di Leonardo: il cannone navale OTO Marlin WS 30mm e il sistema elettro-ottico di controllo del tiro Medusa MK4/B, in grado di fornire capacità autonome per intercettare e tracciare con la massima accuratezza bersagli aerei e di superficie. Completa il sistema il lanciatore binato Mistral di MBDA".Questo nuovo apparato "è completamente controllato da un singolo operatore e garantisce una significativa riduzione nei requisiti di installazione sulla nave grazie al sistema di montaggio caratterizzato da un unico basamento. SIHAM3 è predisposto anche per l'eventuale integrazione con un sistema di comando e controllo per la gestione del sistema del combattimento".Il nuovo prodotto "Made in the UAE" sarà sviluppato, prodotto, assemblato e integrato da tutte e tre le aziende.