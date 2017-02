Mercati in stand-by orfani di Wall Street

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Finale senza scossoni per le principali borse europee rimaste orfane della guida di Wall Street, chiusa oggi per festività Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,062. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,24%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,49%.Sulla parità lo, che rimane a quota 187 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,16%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,60%. Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Senza slancio, che chiude con un -0,05%., che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 18.979 punti.Nella Borsa di Milano, ilnella seduta odierna è stato pari a 1,52 miliardi di euro, in calo di 1.247,1 milioni di euro, rispetto ai 2,77 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,46 miliardi di azioni, rispetto ai 0,8 miliardi precedenti.Tra i 218 titoli trattati, 120 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 90 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 8 titoli.In luce sul listino milanese i comparti(+1,75%),(+1,43%) e(+0,87%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,19%),(-1,00%) e(-0,69%).di Milano, troviamo(+2,11%),(+1,41%) e(+1,24%) quest'ultima in attesa dei conti di bilancio che saranno pubblicati a fine mese. Nelle costruzioni, bene(+1,20%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,44%. Tra gli altri finanziari,scende dell'1,41%. Calo deciso per, che segna un -1,16%.Al Top tra le azioni italiane a(+11,40%),(+5,12%),(+3,48%) forte di una commessa in Turchia.