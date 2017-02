Pubblico impiego, metà a casa per malattia ma sono molti i casi "sospetti"

(Teleborsa) -. Malati veri o malati immaginari? Un problema che l'esordiente riforma della PA riuscirà a frenare?Il lunedì si fatica a riprendere la routine, questo si sa, e potendo stare a casa per una "lieve indisposizione", piacerebbe un po' a tutti prolungare di poco il weekend. Nel privato certamente non è possibile e, quando ci si ammala, la patologia deve essere seria, richiedendo più giorni per il recupero. Diversa è la questioneUna analisi si dati INPS dell'associazione, che rappresenta PMI e imprese artigiane del Veneto, sudati dell’Inps, evidenzia che lenelregistrate nel 2015 hanno interessato ildi tutti gli occupati (poco più di 1 dipendente su 2); nel, invece, la quota si è fermata al(più di 1 dipendente su 3).Laannua dell’assenza per malattia dal luogo di lavoro, poi, è leggermente(18,4 giorni) che nel pubblico (17,6 giorni).Pur avendo lo stesso andamento in entrambi i settori, gli eventi di malattia per classe di durata presentano uno. Se nel pubblico costituiscono il 25,7% delle assenze totali, nel privato si riducono di oltre la metà: 12,1 per cento. Quelle da 2 a 3 giorni, invece, si avvicinano (32,1 per cento del totale nel privato e 36,5 per cento nel pubblico), mentre tra i 4 e i 5 giorni di assenza avviene il “sorpasso”; 23,4 per cento nel privato contro il 18,2 per cento del pubblico.“E' evidente – dichiara il coordinatore dell’Ufficio studi Paolo Zabeo – che non abbiamo alcun elemento per affermare che dietro questi numeri si nascondano forme più o meno velate di assenteismo". Con la riforma della PA in arrivo per porre rimedio al fenomeno dei cosiddetti furbetti del cartellino, i licenziamenti saranno più frequenti, ma un dato già positivo si è rilevato nell'ultimo biennio. Quando si affronta il capitolo deiadottati nei confronti dei lavoratori del pubblico si nota undai luoghi di lavoro: secondo i criteri del Dipartimento per la Funzione Pubblica due anni fa gli interessati sono stati 1.690, l’anno prima, ovvero nel 2014, 1.334. Anche i: 53 in più rispetto al 2014. Di questi, 108 dipendenti sono stati lasciati a casa pero non comunicate, 94 per reati, 57 per negligenza, 20 per doppio lavoro e infine