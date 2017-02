Terna cauta in attesa dei conti

Terna

Terna

(Teleborsa) - Incolore il titolo diche a Piazza Affari rimane incollata ai livelli della vigilia.Gli investitori non si sbilanciano in attesa che il gruppo che gestisce la rete elettrica italiana presenti i risultati preliminari 2016 e il piano strategico al 2021.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 4,387 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 4,351. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 4,423.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)