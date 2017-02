Agricoltura, al Sud oltre metà delle imprese sono condotte da under 35

(Teleborsa) -dove salgono a più di 26.500 le imprese condotte da under 35 nel 2016, ben il 52% di quelle presenti in Italia.A contribuire a colmare lo storicocon le regioni del Centro-Nord è stata la spinta propulsiva delleche si è dimostrato essere il più gettonato dopo il commercio nelle nuove aperture.E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti a commento del2015-2016 dal quale si evidenzia che l’agricoltura del Sud è cresciuta più del resto d’Italia. Tra chi fa dell’agricoltura una scelta di vita la vera novità rispetto al passato, sono leo da diversi vissuti familiari che hanno deciso di scommettere sulla campagna con estro, passione, innovazione e professionalità, i cosiddetti agricoltori di prima generazione.Secondo una analisi della Coldiretti/Ixe’, tra queste new entry giovanili nelle campagne,, il 57 per cento ha fatto innovazione, ma soprattutto il 74 per cento è orgoglioso del lavoro fatto e il 78 per cento è più contento di prima.