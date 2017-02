Bancari in rosso a Piazza Affari

Banco BPM

(Teleborsa) - Piazza Affari passa in positivo a metà mattina dopo la lettura del PMI dell'Eurozona A soffrire sono i titoli bancari che vedonoin fondo al principale listino milanese. Durante le ultime sedute le azioni sono state caratterizzate da un'elevatissima volatilità.anche perche mostra un ribasso dello 0,86%. A zavorrare il titolo, i dubbi sollevati da alcuni rumors di stampa che ritengono che l' aumento di capitale da 13 miliardi di euro possa non bastare. Secondo Il Corriere della Sera, la banca nel prossimo futuro "dovrà ricorrere ancora al mercato forse per altri 5 o 6 miliardi di euro, visto che si sono 80 miliardi di crediti deteriorati".diche scivola dello 0,69%. Secondo alcune indiscrezioni la banca sarebbe interessata a raggiungere il controllo di Arca SGR comprando la quota messa in vendita dalla Pop di Vicenza e Veneto Banca. Rimane incoloredopo che Fitch Ratings ha ridotto di un notch il rating a lungo termine (Long-term Issuer Default Rating), portandolo da "BBB" a "BBB-", e il Viability Rating che per l'agenzia passa a "bbb" a "bbb-" L'Outlook è rimasto Negativo, "a causa del debole contesto economico italiano", spiega la nota di Fitch.