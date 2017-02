Brescia: 1000 euro di bonus ai dipendenti che smettono di fumare

Non siete mai riusciti a smettere di fumare, nonostante ve lo siate ripromessi più volte e più volte abbiate tentato ma sempre fallito? Non ce la fate proprio a dire addio alla sigaretta, compagna di tante pause caffè durante l'orario di lavoro? Ebbene, questa volta potreste avere un validissimo motivo per riuscirci. Premessa: prima di tutto è d'obbligo vivere a Brescia o dintorni.





1000 euro in busta paga per chi smette di fumare.

A lanciare l'idea, infatti, un'azienda bresciana, la Dexanet che conta 21 dipendenti che ha deciso di riservare un bonus a chi decide di abbandonare il vizio delle "bionde":

"A supporto della campagna condotta ormai da anni sui pacchetti, ho pensato di dare un ulteriore stimolo ai miei ragazzi. L’obiettivo non è certo quello di eliminare la pausa sigaretta, qui sono tutti liberi di autogestirsi. - spiega l’amministratore delegato Loris Garau - semplicemente tengo ai miei collaboratori e alla loro salute".





Del resto è dimostrato, come la pausa sigaretta costa caro alle imprese. Nel Regno Unito, secondo i dati della ricerca del British Heart Foundation e del Centre for Economics and Business Research, si perdono ogni anno qualcosa come 8,7 miliardi di sterline (ben 10,5 miliardi di euro).

Inoltre i dipendenti da nicotina, che mediamente costituiscono circa il 20% della forza lavoro, hanno quasi un giorno in più di congedo-malattia durante l' anno rispetto ai loro colleghi non fumatori. Tradotto: 136 ore di produttività perse ogni anno per ciascun tabagista.





Insomma, addio sigarette e tutti vissero (più a lungo) felici e contenti. I furbetti, però,che stanno pensando di intascarsi il bonus tenendo duro solo per qualche giorno resteranno delusi: il pagamento, infatti, avverrà allo scadere del dodicesimo mese passato lontano dalle sigarette. In caso contrario, è proprio il caso di dirlo, il bonus di 1000 euro andrà letteralmente in fumo...

