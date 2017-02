Cerved in partnership con SACE per il recupero crediti

Cerved

(Teleborsa) - Al via la partnership fra SACE (società posseduta da Cassa Depositi e Prestiti) eper una una collaborazione in materia di recupero crediti.La collaborazione unisce le expertise di SACE sui mercati esteri e quella di Cerved sul mercato nazionale per offrire alle aziende servizi più efficaci di recupero crediti. Lo annuncia una nota che spiega come "i rischi di default siano più forti sui mercati emergenti, con oltre 100 miliardi di euro di transazioni realizzate con dilazioni di pagamento nell'ultimo anno"Intanto a Piazza Affari, il titolo Cerved arretra dell'1,57%.