Fisco: precompilata 2017, c'è tempo fino al 7 marzo per amministratori

(Teleborsa) - Gli amministratori di condominio possono effettuare l’invio dei dati relativi alleeffettuati sulle parti comuni eccezionalmente, per questo anno, fino al 7 marzo 2017. Queste informazioni, setrasmesse entro questa data, saranno utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, senza alcun impatto negativo sui contribuenti.Lo comunica l'Agenzia delle entrate spiegando che "la scelta della nuova data è stata resa necessaria per venire incontro alle esigenzerappresentate dagli amministratori, senza comunque compromettere la tempistica per l’elaborazione della dichiarazione precompilata".. L’Agenzia delle Entrate, in risposta ai quesiti che pervengono dagli operatori coinvolti, fornisce chiarimenti attraverso delle Faq pubblicate sul proprio sito internet, che vengono costantemente e tempestivamenteaggiornate.