INPS, il Consiglio di Vigilanza boccia il bilancio di previsione 2017

(Teleborsa) - Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) dell'INPS non approva il bilancio preventivo per il 2017, "non rinvenendo l'attuazione degli indirizzi a suo tempo dati"."I documenti che rappresentano il bilancio preventivo - spiega l'istituto previdenziale - evidenzianoda parte dell'istituto su punti rilevanti (ad esempio crediti contributivi, patrimonio immobiliare) oggetto di osservazioni anche da parte del collegio dei sindaci e da ultimo del ministero del lavoro, che non consentono al CIV di dare un giudizio positivo".Il CIV, cui compete per legge l'approvazione del bilancio, "ha espresso da tempo inviti formali e informali agli organi di gestione a fornire tutti gli elementi utili per superare le. Pur restando garantite dallo Stato le prestazioni poste a carico dell'istituto, è evidente che una gestione del bilancio che presenti undeve essere oggetto di adeguata e immediata attenzione".