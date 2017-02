Intesa Sanpaolo in rialzo in attesa dei conti

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Viaggia con il segno più. Il titolo mostra un frazionale rialzo dello 0,55% scambiando a 2,178 euro. Oggi la banca è in attesa dei risultati di periodo.Intanto, Fitch ha confermato il rating per il lungo termine sulle azioni di Intesa a "BBB+" e il Viability Rating "bbb+". L'agenzia di rating ritiene che "in un ambiente operativo difficile il gruppo sia in grado di generare redditività meglio dei competitors nazionali". Fitch ha mantenuto l'outlook "negativo", sull'ipotesi di un taglio al rating del debito sovrano dell'Italia.