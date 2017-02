Mercato americano positivo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Utilities

Beni di consumo primario

Energia

Wal-Mart

United Health

Boeing

Home Depot

Caterpillar

Mondelez International

Nvidia

Discovery Communications

Ctrip.Com International

Vertex Pharmaceuticals

The Kraft Heinz

Cerner

Marriott International

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 20.743 punti, proseguendo la serie di otto rialzi consecutivi, iniziata il 9 di questo mese; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.365,38 punti. Guadagni frazionali per il(+0,49%), come l'S&P 100 (0,6%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,08%),(+1,01%) e(+0,68%).Tra i(+3,00%),(+1,81%),(+1,61%) e(+1,31%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,79%.Altra i, si posizionano(+5,81%),(+3,58%),(+3,28%) e(+3,13%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,02%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,84%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,57%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,53%.