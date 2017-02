Protesta Taxi, oggi incontro al Ministero dei Trasporti. Roma è nel caos

(Teleborsa) - E' ancora caos a Roma per lache va avanti ormai da qualche giorno che determinerebbe una completae l'avanzata incontrollata delL'emendamento in questione, a firma, è al vaglio della Camera e prevededel servizio di trasporto non di linea. Questo comporterebbedel mercato ,che da un lato vedrebbe(Uber ed altri), dall'altro manterrebbe un segmento regolato come quello del servizio taxi, a spese di quest'ultimo.Dopo giorni di proteste ed un, è atteso perdi categoria ed il Ministro dei Trasporti,, che proprio ieri ha affermato chee che c'è una situazione non regolamentata da troppo tempo. Per il numero uno dei Trasporti, occorre "garantire da un lato i diritti dei cittadini e dall'altro anche i diritti di chi ha investito nella propria azienda, che sono i tassisti".Al ministro ha risposto con una lettera l'assessore di Roma,, la quale ha affermato che l'approvazione dell'emendamento in questione genererebbe "confusione e instabilità" e che la riforma allo studio è importante per una città come Roma che vive sul turismo. Sollecitando i tassisti ad, la Meleo ha sollecitato Delrio ad avviarecon le associazioni di categoria e, soprattutto, con le amministrazioni locali.Intanto,, perché alla manifestazione dei tassisti si aggiungerà, che chiedono lasui servizi di mercato, per la parte che riguarda il commercio ambulante e l'acquisizione di licenze. Così, nel timore che si surriscaldi troppo il clima e che la protesta degeneri,, che prevede un rafforzamento dei presidi e dei controlli nel centro storico e vicino alle sedi istituzionali.E non è finita qui, perché, quando è stato indetto uno, dalle ore 8,30 alle 12,30 (sono escluse le linee periferiche gestite da Roma Tpl che funzioneranno regolarmente).