Scuola, il Miur presenta la fase transitoria di assorbimento dei precari

(Teleborsa) - Il Miur ha deciso come si comporrà la fase transitoria di assorbimento del precariato scolastico: ientreranno in ruolo con un, mentre ientreranno in ruolo partecipando a uncon un solo scritto, anziché due, e svolgendo un tirocinio ridotto rispetto ai nuovi laureati.Nel frattempo, il concorso a cattedra – che a un anno dalla pubblicazione del bando fa registrare ancora i lavori in corso per il 30 per cento delle commissioni - si completerà prima dell'inizio del prossimo anno scolastico. A dirlo è stata oggi il, presso la Sala del Mappamondo di Palazzo Montecitorio, dove ha tenuto il seguito dell'audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero.Ledal Ministro Fedeli su quella che dovrebbe essere la cosiddetta fase transitoria con cui convivere fino al 2024,, afferma l'Anief. Infatti, spiega il sindacato della scuola, la fase transitoria deve necessariamente prevedere l’utilizzo, per le nuove immissioni in ruolo, di tutte le graduatorie di Merito non esaurite e l’inserimento dei candidati risultati o che risulteranno idonei al termine del concorso a cattedra. Tutti i vincitori e gli idonei del concorso, in poche parole, vanno assunti a tempo indeterminato e non lasciati al palo, in attesa di chissà quali eventi, anche perchée non possono essere lasciati liberi per quasi altri dieci anni"."Per questi insegnanti in possesso del titolo di accesso all’insegnamento e con 36 mesi di servizio svolto – specificae segretario confederale Cisal – va allestito un corso annuale, al termine del quale l’aspirante docente consegue l’abilitazione all’insegnamento in vista dell’assunzione. Come previsto dalla normativa europea e da tutti i Paesi membri., che hanno insegnato almeno 36 mesi,“È, chiaramente, una, ancora di più perché proviene da una maggioranza parlamentare che aveva posto tra le sue priorità quella di cancellare il precariato. Invece, lasciando inalterate queste norme, l’unica cosa certa è che si esporrà ancora di più lo Stato a essere citato per inadempienza e ai risarcimenti milionari, anche per il recupero degli scatti di anzianità e il mancato pagamento dei mesi estivi, a favore dei precari a cui si continuano a ledere i diritti", conclude il sindacalista Anief-Cisal.